Во время урагана «Мэтью» на Гаити погибли 339 человек

Число жертв прошедшего через Гаити урагана «Мэтью» достигло 339 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Согласно данным экспертов, скорость урагана «Мэтью» достигала 210 км/ч. Таким образом, ему присвоили четвертую категорию мощности.

В настоящее время стихия движется в сторону США. Ураган ударит, в первую очередь, по Флориде. Мэр крупнейшего города штата Джексонвилла уже призвал население к эвакуации. Президент США Барак Обама ввел режим чрезвычайного положения во Флориде, Южной Каролине и Джорджии.

. @SkyFormZ on #Periscope : Hurricane Matthew, Live from the coast https://t.co/i5bZqczvGA

Currently in Daytona Beach! Winds are starting to get an angry sound! #Matthew pic.twitter.com/GTslZZzoXM