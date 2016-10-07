От удара урагана на Гаити погибли 842 человека

Власти Гаити сообщают о том, что число жертв урагана «Мэтью», обрушившегося на остров, возросло до 842 человек, передает Reuters.

В результате удара стихии по Гаити были разрушены 3,2 тысячи домов, более 20 тысяч жителей острова остались без жилья.

Красный крест намерен выделить срочную помощь 50 тысячам жителей Гаити — питьевую воду, медикаменты, а также деньги на создание дополнительных центров временного размещения.

Сейчас ураган приближается к юго-восточному побережью США. В штате Флорида, а также частично в Джорджии, Южной и Северной Каролине объявлен режим чрезвычайной ситуации.