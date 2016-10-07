Дело о лишении Мединского ученой степени отозвано

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала направленное в диссертационный совет на базе Уральского федерального университета (УрФУ) рассмотрение дела о лишении ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом РИА Новости сообщил глава ВАК Владимир Филиппов.

«Действительно, Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки отозвала направленное в диссовет на базе Уральского федерального университета рассмотрение дела о лишении ученой степени наук доктора Мединского Владимира Ростиславовича. Дело в том, что в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено Правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете», — сказал Филиппов.

По его словам, срок рассмотрения закончился еще 17 сентября, и теперь ВАК будет решать, какой диссертационный совет рассмотрит заявление о лишении министра ученой степени.

Напомним, 17 сентября стало известно, что участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий счел диссертацию Мединского «абсурдной» и подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить его ученой степени.

4 октября Диссертационный совет Уральского федерального университета отложил рассмотрение вопроса по просьбе самого Мединского «в связи с невозможностью его присутствия».

5 октября пресс-служба Минкульта объявила, что Владимир Мединский приедет в Екатеринбург на заседание диссертационного совета в Уральском федеральном университете.

«Владимир Мединский не скрывает своих научных взглядов и готов открыто оппонировать ученым с другими научными подходами», — заявили в министерстве.