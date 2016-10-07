Медведев рассказал о формировании бюджета на 2017-2019 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что при формировании федерального бюджета на 2017-2019 годы правительство России исходит из осторожных экономических прогнозов и сохранения санкций на этот срок. Об этом он рассказала на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, информирует РИА Новости.

«При формировании проекта мы, как, собственно, уже неоднократно обсуждали, исходим из осторожной оценки экономической ситуации на мировых рынках, из консервативной оценки. В частности, из-за достаточно низкой траектории цен на нефть в пределах 40 долларов за баррель марке Urals в течение всех трех лет и из возможного сохранения санкций до конца прогнозного периода», — заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что запас прочности бюджета 2017-2019 года должен быть высоким. Кроме того, премьер напомнил о необходимости выполнения всех социальных обязательств вне зависимости от ситуации в экономике.