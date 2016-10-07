Московские власти до 2020 года построят Рублево-Архангельскую линию метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что до 2020 года в столице может появиться новая Рублево-Архангельская линия метро. Об этом пишет РБК.

«На первом этапе предусматривается совместное функционирование Калининско-Солнцевской линии и северо-западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) метро», — сообщил Хуснуллин.

Затем первый участок метро пойдет от станции «Хорошевская» до станции «Нижняя масловка». Второй – от станции «Шелепиха» до «Делового центра», превратившись в отдельную Рублево-Архангельскую линию.

В феврале мэр Москвы открыл в столичном метрополитене конечную станцию Сокольнической линии «Саларьево». Сергей Собянин заявил, что двухсотая станция должна улучшить движение по Киевскому шоссе, разгрузить Ленинский проспект, станцию «Юго-западная».