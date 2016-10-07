На Маврикии нашли обломок пропавшего малайзийского Boeing

Власти Малайзии заявили о принадлежности найденных на острове Маврикий обломков самолету Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал весной 2014 года. Об этом пишет Reuters.

Управление транспортной безопасности Австралии провело экспертизу, которая подтвердила, что найденные обломки являются частью задней кромки крыла самолета.

Аналогичные обломки ранее уже находили в Танзании и на острове Реюньон.

Напомним, на борту пропавшего авиалайнера находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Он следовал из Куала-Лумпура в Пекин.