Россия потребует допустить дипломатов к задержанным в США россиянам

Уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству закона Константин Долгов сообщил, что РФ направила запрос на получение официальной информации о задержании двух российских граждан в США. Долгов также подчеркнул, что российская стороны будет добиваться получения доступа консула России.

«Мы будем добиваться соблюдения прав наших граждан, в том числе процессуальных прав, естественно, будем требовать консульского доступа к ним в качестве первого шага или почти первого шага. Первым шагом, естественно, является запрос на официальную информацию. Я так понимаю, что наши консульские сотрудники, мои коллеги уже такой запрос отправили», — заявил Константин Долгов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что на данный момент от американских властей не получено никакой информации.

Ранее пресс-атташе консульства России в Сан-Франциско Максим Гончаров сообщил, что ему известно об аресте в США россиян Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина по обвинению в попытке незаконного экспорта секретных технологий. Также он подчеркнул, что власти США не уведомляли российских дипломатов о задержании двух граждан РФ.

«Согласно заявлению прокуратуры, Барышев, Карпенко, Крутилин и другие вступили в сговор, чтобы приобрести технологически передовую микроэлектронику у производителей и поставщиков, расположенных в США, и экспортировать высокотехнологичную продукцию в Россию, уклоняясь от системы лицензирования, созданной правительством США для контроля над подобным экспортом», — говорится в сообщении на официальном сайте Минюста США.

Долгов сообщал «Интерфаксу», что американские власти могли в очередной раз пренебречь двусторонним договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам, не предоставив официальную информацию о причинах задержания российских граждан.