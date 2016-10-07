Минфину разрешили перераспределять 10% расходов бюджета

Российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий возможность перераспределения министерством финансов 10% расходов на оборону и национальную безопасность во время исполнения государственного бюджета, передает РИА Новости.

Помощник министра финансов Светлана Никитина пояснила, что речь идет о средствах «внутри установленных законом о бюджете лимитов не более чем на 10%» — причем именно об их перераспределении, «то есть о переносе с одной строчки на другую в рамках имеющихся лимитов на год».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Минфин предложил наделить своего руководителя правом личного перераспределения до 10% расходов госбюджета в пользу силовых ведомств без дополнительного согласования.