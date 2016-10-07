Минтранс предупредил о повышении тарифа «Платона»

По итогам завершения тестового периода работы системы «Платон» с тарифом на уровне 1,53 рубля за километр пути этот тариф может быть увеличен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

«Я думаю, что это решение может быть принято, должно обсуждаться уже сейчас, на рубеже 2016 и 2017 года», - отметил он.

Напомним, что величина полного тарифа равняется 3,06 рубля за километр. Ранее Минэкономразвития предлагало продлить действие льготного тарифа до 2019 года.

Напомним, новый налог был введен для водителей грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн для возмещения ущерба при движении по федеральным трассам. Он был введен осенью 2015 года.