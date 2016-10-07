Мемория. Владимир Молчанов

7 октября 1950 года родился теле- и радиоведущий Владимир Молчанов.

Личное дело

Владимир Кириллович Молчанов (66 лет) родился в Москве. Его отец Кирилл Молчанов был известным советским композитором, автором оперы «Зори здесь тихие» и балета «Макбет». Также широко известны его песни к фильмам «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах». Мать — актриса Марина Пастухова-Дмитриева работала в театре Советской армии.

В детстве Владимир серьезно занимался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде.

В 1967 году поступил на филфак МГУ, изучал нидерландский язык и литературу. В 1969 году женился на сокурснице, испанке Консуэло Сегура, с которой познакомился в колхозе на уборке урожая. Ее отец еще ребенком оказался в Советском Союзе; он был энергетиком, строил Братскую ГЭС, какое-то время работал на Кубе.

«Так получилось, — рассказывал журналист, — что курить, пить и любить я начал в один день. В 18 лет я женился, в 18 же лет я впервые нормально выпил и закурил. До этого я серьезно занимался теннисом, вел спортивный образ жизни и излишеств себе не позволял. Но поскольку моя жена к тому времени уже курила, а я еще нет, то я начал подворовывать тихо у мамы "Беломор"».

В 1973 году окончил университет и устроился на работу в Агентство печати «Новости» (ныне — РИА Новости), занимавшееся формированием положительного образа СССР за рубежом. Был редактором, собкором агентства в Нидерландах. Во время визитов в королевство советских делегаций был при них переводчиком.

Тогда же как журналист начал заниматься расследованием нацистских преступлений. В начале 1980-х вышла его книга очерков «Возмездие должно свершиться», за которую Молчанов получил литературную премию Максима Горького как лучший дебютант.

Супруга Молчанова работала в газете «Советская культура», затем была заместителем главного редактора журнала «Столица», с приходом мужа на телевидение стала шеф-редактором его программ и фильмов. В 1981 году в семье родилась дочь Анна, получившая образование психолога.

В 1987 году Молчанов пришел на телевидение в редакцию программы «Время» — по его словам, «самую мрачную программу Гостелерадио СССР». Поначалу готовил новую утреннюю программу, однако ее не пропустила цензура. В итоге решено было сделать ночную информационно-музыкальную передачу «До и после полуночи». В первый раз она вышла в марте 1987 года и затем появлялась в эфире раз или два в месяц. Особенностью программы стали интервью с историками, экономистами, философами. Передача быстро приобрела популярность.

В течение четырех лет Молчанов также работал политобозревателем и вел программы «Время», «90 минут», «120 минут».

В связи с событиями в Вильнюсе в январе 1991 года отказался вести программу «Время» и «выкинул партбилет, вместе со своим выпускающим».

«Впрочем, "До и после полуночи" мне оставили, но стали иногда приходить в монтажную, подглядывать, что мы монтируем. И я [в мае 1991 года] собрал свою группу, сказал, что надо закрывать, что я не хочу быть тем, на кого показывают, говоря, что у нас есть свобода», — говорил он в интервью «Медузе». К тому времени уже были закрыты «Взгляд», «Пятое колесо» и «Прожектор перестройки» — наиболее популярные общественно-политические программы.

После ухода с Гостелерадио СССР до 2000 года работал на REN-TV, где возродил свою программу под названием «До и после…». Также создал цикл программ-воспоминаний «Помню... Люблю...», посвященных памяти советских композиторов, снимал документальное кино.

Затем делал цикл авторских программ «И дольше века…», в которых встречался с выдающимися современниками, программу «Частная жизнь» (совместно с Ликой Кремер) и другие передачи.

Ведущий программы «Рандеву с дилетантом» на радио «Орфей». С 2014 года возглавляет мастерскую на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

Чем знаменит

Выдающийся советский и российский журналист, теле- и радиоведущий. Во время перестройки запомнился по программе «До и после полуночи». В 1987 году это была первая в СССР ночная передача, кроме того это была единственная помимо «Времени» программа, выходящая в прямом эфире.

После 1991 года вел возрожденную программу «До и после…» на Ren TV и «Ностальгии». Также известны циклы его программ «Помню... Люблю...», «И дольше века…».

О чем надо знать

В советские годы, когда многие темы для журналистов были под запретом, Молчанов нашел свою нишу — занялся поисками нацистов, избежавших уголовного преследования. После расследования, которое он провел в 70-х годах, в Нидерландах был арестован военный преступник, мультимиллионер Питер Ментен. Также журналист способствовал пожизненному заключению латышского коллаборациониста Виктора Арайса. Всего расследованию преступлений нацизма Владимир Молчанов посвятил около семи лет.

Прямая речь

О знакомстве с будущей женой («Телеграф», сентябрь 2004, цитата по Delfi):

«Она меня выиграла на бутылку коньяка.

— Как это?!

— В первый день, когда мы только познакомились, я сразу сделал ей предложение. Она его приняла через неделю. А потом выяснилось, что она поспорила с какой-то девчонкой на бутылку коньяка, что я буду ее. Так и получилось».

О штурме телецентра в Вильнюсе в 1991 году (Delfi, январь 2016): «Я тогда был политическим обозревателем Гостелерадио СССР. 13 января в воскресенье я готовился выходить в эфир программы "Время"… Разумеется, мы с главным выпускающим следили (связываясь по телефону) за тем, что происходит в Вильнюсе. За час до начала программы "Время" позвонил человек из ЦК и спросил, с чего мы будем начинать — я ответил: конечно, со штурма литовского телецентра. Он сказал: этого не будет… Я сказал, что тогда не буду вести программу. И выпускающий редактор сказал, что тоже не будет. Мы встали и ушли. Был спешно найден дежурный диктор, программа вышла, а на следующий день мы оба написали заявление о выходе из партии, после чего оттуда стали выходить и многие другие журналисты».

О написании интервью за Екатерину Фурцеву (Segodnya.ua, июнь 2012): «Я работал в Агентстве печати, и два раза мне пришлось этим заниматься. Мы встречались с ней в кабинете директора Большого театра, которым тогда был мой отец композитор Кирилл Молчанов. Я приходил после работы к папе в театр, а в это время подъезжала Екатерина Алексеевна, и они с папой пили коньяк. Я с уважением к ней относился, но долгое время не мог понять, как кухарка стала министром. Впрочем, как сейчас бухгалтер становится министром здравоохранения, для меня тоже остается тайной».

О своей работе (Delfi, январь 2016): «Сейчас я преподаю 120 студентам в московском институте телевидения и радиовещания "Останкино". Из них 110 — девочки. Хорошенькие. Но они почти ничего не читали и очень мало знают. Когда Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе, из 120 моих студентов лишь две девочки знали эту фамилию — они приехали учиться из Минска. Остальные 118 человек ничего не читали. Я не понимаю, о чем мне с ними разговаривать. <…>

Поскольку я долго уже в журналистике, сегодня могу позволить себе заниматься тем, чем хочу. В прошлом [2015] году я снял четыре документальных фильма к конкурсу Чайковского — "Маленькие секреты большого конкурса". 10 лет веду программу на радио "Орфей", ко мне приходят те, кого не показывают по ТВ — выдающиеся дирижеры, музыканты, артисты».

5 фактов о Владимире Молчанове

Старшая сестра журналиста Анна Дмитриева — блестящая советская теннисистка, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. Затем — спортивная журналистка и телеведущая, лауреат премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор».

За фильм «Мелодия Рижского гетто» (2006) Молчанов был удостоен звания «Еврей года».

Много лет дружил с Андреем Мироновым и стал последним журналистом, кто взял интервью у артиста.

Ставит знак равенства между нацизмом и сталинизмом. Рассказывал агентству Delfi: «Историю своей семьи я узнал лишь лет в 13 — шепотом на кухне. Как деда арестовывали, как мордовали маму, бабушку… Дед был во флотилии адмирала Счастного, которая стояла в Гельсингфорсе (Хельсинки), после долгого обсуждения они решили идти на помощь большевикам. Пришли… Первым расстреляли Счастного, а за ним — почти всех военных моряков. В том числе и моего деда… Со временем я понял, что между фашизмом, нацизмом и сталинизмом стоит абсолютный знак равенства».

Молчанов — дважды лауреат премии ТЭФИ: в 1998 году за фильм «Записки из мертвого дома», где был соавтором сценария; в 2001 году в номинации «Интервьюер» с программой «И дольше века…».

Материалы о Владимире Молчанове:

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