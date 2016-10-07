На новых банкнотах напечатают Дальний Восток и Севастополь

Севастополь и Дальний Восток победили в конкурсе Банка России и появятся на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей соответственно. Об этом стало известно из трансляции голосования на канале «Россия-1».

Ранее сегодня в онлайн-голосовании на специально созданном для этого сайте ЦБ победили Севастополь и Казань.

Дальний Восток опередил столицу Татарстана в ходе СМС-голосования, которое проходило на канале «Россия-1» с 19:00 до 20:00 по Москве.

На купюрах достоинством 200 рублей будет представлен памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

На 2000-х банкнотах появится мост Русский из Владивостока и космодром «Восточный» в Амурской области.

«Владивосток-2000» — это еще и название известной песни группы «Мумий Тролль».