Путин уволил нескольких генералов спецподразделений МВД

Президент России Владимир Путин своим указом уволил с занимаемых должностей нескольких руководителей спецподразделений полиции и других служб МВД России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин снял с должности начальника центра спецназначения Главного управления МВД Дмитрия Дейниченко, главного инспектора полиции России Николая Косяченко и начальника Главного управления вневедомственной охраны МВД России Сергея Лебедева.

Глава государства уволил начальника управления по организации лицензионно-разрешительной работы МВД Леонида Веденова, начальника Центра спецназначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России Вячеслава Хаустова.

В указе также сообщается о снятии с должностей начальника Центра спецназначения вневедомственной охраны Александра Жилкина, замначальника ГУВО МВД Александра Грищенко и некоторых других.