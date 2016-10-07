Киев подаст новые иски против России в ЕСПЧ из-за катастрофы MH17

Украина готовится подать новые иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова в интервью изданию «Сегодня».

«Мы продолжаем готовить следующие иски, потому что, к сожалению, ситуация не улучшается и продолжается нарушение прав», — отметила Севостьянова, добавив также, что процессы будут длительные, но перспективные.

По словам собеседника издания, в ЕСПЧ уже находится 4 иска против России и все остальные будут касаться всех нарушений, начиная с 2014 года. Среди них Севостьянова назвала Крым, Донбасс и целый ряд других.

«Это и нарушение прав человека, права на жизнь, прав крымско-татарского народа и так далее. И даже есть отдельные упоминания о МН17», — пояснила Севостьянова.