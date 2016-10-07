Лондон отказался от консультаций с иностранцами по brexit

Британское правительство отказалось обращаться за консультациями по выходу из Евросоюза (брексита) к иностранцам, пишет The Guardian со ссылкой на профессора Лондонской школы экономики Сару Хагеманн.

Экономист, у которой нет британского подданства, написала в твиттере, что раньше правительство Великобритании «искало лучших практиков и советников». Теперь же в кабинете министров «просто сказали, что я и многие мои коллеги больше не подходим как не граждане Великобритании».

Газета сообщает, что к другим сотрудникам Лондонской школы экономики, которые ранее консультировали британский МИД по брекситу, теперь также не обращаются в связи с отсутствием у них подданства Великобритании.

По данным источника издания, в правительстве опасаются, что важная информация о планах королевства на переговорах по выходу из ЕС попадет в СМИ.