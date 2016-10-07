Налоговая служба решила отменить декларации

Федеральная налоговая служба планирует в будущем отказаться от подачи налоговых деклараций предпринимателями. Вместо этого ведомство намерено внедрить новую систему учета доходов компаний, в которой бизнесмены должны будут отправлять в ФНС первичные данные, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Даниила Егорова.

По его словам, в нынешнем виде отчетность фирм выглядит так: «Налогоплательщики заключают сделки, проводят операции, оформляют это документами, забивают это себе в компьютеры, делают проводки, потом все вводят в аналитику, потом в синтетику, потом в декларации, потом передают нам, а мы начинаем все это обратно разворачивать».

Он отметил, что ФНС хочет проверять данные «не когда они поступают к нам, а когда формируются на борту налогоплательщика».

«Если мы используем такую модель, то налоговая просто сама будет сводить данные, а налогоплательщик их подтверждать», — добавил он.

По словам чиновника, для защиты пользовательских данных планируется использовать технологию блокчейн (децентрализованной базы данных о транзакциях), которую используют, в основном, для сделок с криптовалютами.

Отказ от деклараций может произойти после 2018 года.