Госорганы откажутся от продуктов Microsoft до апреля 2017 года

Для региональных и муниципальных органов власти РФ до апреля 2017 года будут предложены приложения, аналогичные продуктам от Microsoft. Об этом пишут «Известия».

Глава подгруппы «Интернет+Суверенитет» Илья Массух рассказал изданию, что будут выбраны уже существующие программы, так как в в разработках «с нуля» нет смысла.

«Надо посмотреть, кто и что уже создал. Скорее всего, будет производиться отбор готовых решений. В офисное ПО входит целый набор сервисов — это порядка 10 продуктов: почтовый клиент, календарь, телефонная книга, антивирус, браузер и средство отображения и другие программные продукты», — объяснил Массух.

Он также сообщил, что программы будут рассматриваться по отдельности, а не «коробочными решениями», чтобы исключить ограничение конкуренции. Массух подчеркнул, что некоторые компании специализируются на создании кого-нибудь одного продукта, и это обстоятельство не может служить отказом в допуске к конкурсу.

Напомним, 30 сентября 2016 года на совещании в администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет» было высказано предложение дисциплинарно наказывать госчиновников за использование несертифицированных приложений WhatsApp, Viber, Telegram вплоть до увольнения.