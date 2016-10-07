Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира

В Осло в Нобелевском институте назвали лауреата Нобелевской премии мира. Им стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Колумбийскому лидеру вручили премию «за его решительные усилия, чтобы завершить в стране более чем 50-летнюю гражданскую войну».

Напомним, что премия, считающаяся самой престижной из наград имени Альфреда Нобеля, согласно изначальной формулировке, присуждается лицу, «добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

В этом году на награду претендовали 376 кандидатов - 228 человек и 148 организаций, что является рекордом. Полный список номинантов обнародуют только спустя 50 дней после вручения премии.

Интересно, что директор норвежского Института исследования проблем мира Кристиан Берг Харпвикен, ежегодно составляющий собственный шорт-лист нобелевских фаворитов, сделал его фаворитом председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганнушкину. Россиянка также попала в список фаворитов премии, составленный историком Нобелевской премии мира и основателем издательского проекта «Нобелиана» Асле Свееном и его коллегами. Он уверен, что Нобелевку может также получить коллектив «Новой газеты».

Уже не первый год возможным лауреатом премии назывался Эдвард Сноуден. Кроме того, открытые источники подтвердили номинирование министра энергетики США Эрнста Мониза и вице-президента Ирана и руководителя Организации по атомной энергии республики Али Акбара Салехи. Претендентами на премию назывались папа римский Франциск, врач Дени Муквеге из Демократической Республики Конго, помогающий беженцам католический священник из Эритреи Мусси Зераи, блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави и разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг.