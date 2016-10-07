Союз пивоваров РФ выступил против налога на безалкогольное пиво

Заместитель главы министерства финансов РФ Илья Трунин получил от Союза пивоваров Росии письмо с просьбой не вводить акциз на безалкогольное пиво, передает ТАСС. Идея этого налога в послании названа «нелогичной и странной».

Пивовары напомнили, то безалкогольное пиво не подпадает под определение алкогольной продукции, и нет никакой информации о его вреде для здоровья. Кроме того, в их письме содержится ссылка на мировую практику реализации такой продукции: «Ни в одной стране мира видимых и естественных оснований для обложения ее акцизом нет».

Также члены российского Союза пивоваров выдвинули предложение убрать из списка подакцизных товаров пиво с малым (менее 0,5%) содержанием алкоголя.

Напомним, в сентябре стало известно, что — даже вопреки экономическим санкциям — экспорт российского пива на Украину вырос почти втрое, и по итогам полугодия его доля на украинском рынке достигла 60%. Реализуется оно, как и другая алкогольная продукция из России, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.