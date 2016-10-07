К новым санкциям ЕС может добавиться заморозка «Северного потока — 2»

В Европейском парламенте рассматривают заморозку строительства газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) в качестве одной из мер, которые могут войти в пакет новых санкций ЕС против России. С предложением заморозить проект 5 октября выступил немецкий евродепутат Манфред Вебер. Текст его выступления доступен на сайте Европарламента.

«Я не думаю, что проект Nord Stream 2 подходит ко времени, не думаю, что мы можем делать бизнес с Россией, когда она бомбардирует мирных жителей в Алеппо», — заявил Вебер.

Сегодня в его пресс-службе сообщили «Газете.ру», что конкретные санкции должны утверждаться на уровне глав МИДов.

«Как вы знаете, Европейский парламент обсуждает санкции России в рамках общих политических дискуссий. Но окончательное решение по санкциям будет принято только Советом Евросоюза на уровне министров иностранных дел», — сообщили в пресс-службе.