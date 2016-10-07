07 октября 2016, 13:46
У Росгвардии и МВД будет ОМОН двойного подчинения
Нацгвардия России (Росгвардия) и МВД готовят совместное постановление о создании подразделения ОМОН двойного подчинения. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу комиссии по экспертизе законопроектов Общественного совета МВД Владислава Гриба.
«Документ еще не готов, все сейчас обсуждается. Суть в том, что будут части ОМОНа двойного подчинения, которые будут выезжать по нуждам именно МВД. Процедура согласования будет оперативной. Будет совместный приказ, в котором все это зафиксируют», — рассказал он.
Необходимость в общем ОМОНе появилась после перехода в состав Росгвардии внутренних войск, ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны. Полиция из-за этого осталась без собственных отрядов быстрого реагирования.
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