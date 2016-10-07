Под петицией в защиту Емельяненко подписались около 30 тысяч человек

На сайте Change.org появилась петиция в защиту российского борца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко от оскорблений со стороны чеченских деятелей, недовольных его критикой участием детей в соревнованиях в Грозном.

Емельяненко является президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА России. После проведения в чеченской столице 4 октября показательных боев с участием детей он заявил о недопустимости таких соревнований среди несовершеннолетних, там более без защитной экипировки.

В ответ со стороны некоторых чеченских чиновников последовали оскорбления и обвинения в трусости.

«Федор великий спортсмен и человек, всегда был для всех образцом мужского поведения и железной выдержки, примером того каким должен быть русский православный мужчина. Он не заслужил таких оскорблений только за то что, как президент союза ММА России, обратил внимание на нарушение правил проведения соревнований со стороны руководства республики», — говорится в тексте петиции в его защиту.