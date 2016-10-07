СМИ сообщили о перелетах руководства ПФР бизнес-классом

За первые девять месяцев 2016 года сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) потратили на авиаперелеты около 5,6 млн рублей. При этом руководство фонда летало бизнес-классом, такой перелет из Москвы в Калининград и обратно стоил более 120 тысяч рублей на человека.

Эти данные приведены на сайте госзакупок. На них обратило внимание издание Life.ru.

Там выяснили, что сотрудники ПФР выбирали самые дорогие билеты для перелетов из Москвы по России, а также в Женеву и Париж, куда летали для обмена опытом. Также в бизнес-классе за счет ПФР летали зам главного бухгалтера фонда Наталья Чернышук, пресс-секретарь Маргарита Нагога, глава департамента организации назначения и выплаты пенсий Сергей Чирков и другие чиновники среднего звена.

В Пенсионном фонде сообщили ТАСС, что отныне бизнес-классом будут летать только члены правления, а также руководители структурных подразделений ПФР, если перелет занимает более четырех часов.