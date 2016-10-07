Музыканты Pink Floyd поддержали попытку прорыва блокады Газы

Музыканты британской группы Pink Floyd осудили задержание Израилем участниц «Флотилии свободы», пытавшихся прорвать блокаду палестинского города Газа морским путем.

«Дэвид Гилмор, Ник Мэйсон и Роджер Уотерс едины в поддержке "Флотилии свободы" и осуждают задержание в нейтральных водах силами обороны Израиля», — сообщается в группе коллектива на Facebook.

4 октября ВМС Израиля задержали в 50 км от побережья Газы яхту «Зейтун» с активистками и отбуксировали ее в порт города Ашдода. Там 13 участниц плавания задержали, их ждет депортация.

Среди задержанных, как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов плавания, — лауреат Нобелевской премии мира из Северной Ирландии Мейрид Корриган-Магуайер, депутат парламента Алжира Самира Дуаифия, и сотрудники телеканала «Аль-Джазира».