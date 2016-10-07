Путин уволил Поклонскую

Глава России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Поклонскую Наталью Владимировну, прокурора республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы седьмого созыва Поклонская возглавила парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.