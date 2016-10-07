07 октября 2016, 12:10
Путин уволил Поклонскую
Глава России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности Поклонскую Наталью Владимировну, прокурора республики Крым», — говорится в документе.
Как сообщалось ранее, депутат Госдумы седьмого созыва Поклонская возглавила парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.
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