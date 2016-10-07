Правительство сняло Поспелова с должности главы Росмолодежи

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Сергей Поспелов освобожден от занимаемой должности распоряжением российского правительства. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещен на сайте кабмина.

В нем говорится: «Освободить Поспелова Сергея Валерьевича от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи в связи с переходом на другую работу».

Ранее на сайте РБК со ссылкой на собственные источники издания появилась информация о том, что Поспелов переходит на работу в аппарат Государственной думы, где станет заместителем руководителя, а главой Росмолодежи станет его нынешний заместитель Алексей Паламарчук.

РБК отмечает, что Поспелова считают близким к новому председателю Госдумы Вячеславу Володину, и в этом свете его новая должность представляется «логичной». Росмолодежь, кстати, он возглавил в 2014 году, когда Володин являлся первым замглавы администрации президента и отвечал за внутриполитический блок Кремля, который традиционно курирует деятельность Росмолодежи. При этом Поспелова после выборов вывели из состава Госсовета «Единой России» в ГД.

Напомним, 5 октября куратором внутренней политики РФ стал Сергей Кириенко. СМИ предполагают, что из нынешнего управления после его назначения многие сотрудники перейдут в Госдуму, а сам он назначит на их места близких ему людей.