Южноафриканское растение пахнет умирающими пчелами

Как было установлено в недавнем исследовании, один из видов растений использует необычную тактику для привлечения мух-опылителей – его запах напоминает запах умирающих медоносных пчел.

Церопегия Сандерсона (Ceropegia sandersonii) – небольшое вечнозеленое растение с редкими мясистыми листьями и зеленовато-белыми колоколовидными цветами длиной пять – семь сантиметров. Встречается оно в ЮАР, Мозамбике и Свазиленде. Группа биологов из Австрии, Германии и ЮАР под руководством Штефана Дёттерля (Stefan Dötterl) из Зальцбургского университета установила, что запах цветов этого растения образуется при смешивании четырех веществ. В результате они пахнут так же, как вещество, выделяющееся из желез медоносных пчел, когда те пытаются кого-то ужалить (после этого пчела гибнет).

Как оказалось, церопегия Сандерсона использует для своего опыления самок мух из рода Desmometopa, которые питаются соками, выделяющимися из пчел, попавшихся в ловушку хищных растений. Сама церопегия Сандерсона пчелами не питается, но имеющегося запаха достаточно, чтобы заманить мух вглубь ее цветков, где они покрываются пыльцой. Волоски на внутренней поверхности цветка препятствуют их побегу, но через несколько дней цветок отмирает, и мухи получают свободу. После этого их вновь привлекает запах церопегии, и они снова становятся жертвами обмана, перенося пыльцу на ее цветы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.