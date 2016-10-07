Англичанин эпохи мезолита проделал со своей собакой путь в 400 километров

Исследование найденного археологами зуба собаки привело ученых к выводу, что она со своим владельцем совершили примерно 7000 лет назад длительное путешествие почти через всю нынешнюю Англию.

Собачий зуб был найден при раскопках в Блик-Мид (Blick Mead) в одной миле от Стоунхенджа. Находки из Блик-Мил на несколько тысячелетий древнее знаменитого мегалитического сооружения и относятся к эпохе мезолита, к периоду от 7900 до 4000 лет назад. По словам руководителя раскопок Давида Жака (David Jacques), зуб подтверждает, что мезолитический человек уже использовал одомашненную собаку для помощи в охоте. Внешне эта собака, по мнению зоологов, напоминала немецкую овчарку, но в ней были более явно заметны волчьи черты. Но самым интересным Жак считает происхождение собаки.

Согласно изотопному анализу зубной эмали, проведенному специалистами из Даремского университета, собака родилась в долине Йорка, значительно севернее места, где нашли ее зуб. От Йорка до графства Уилтшир, где находится Блик-Мид, не менее 400 километров. Полученные данные подтверждают предположение Давида Жака, что люди эпохи мезолита были значительно мобильнее, чем обычно считается.

Другие находки продемонстрировали ученым рацион мезолитических жителей Блик-Мид. В их меню входили зубр, лосось, форель, орех фундук и лягушачьи лапки, задолго до того, как они стали популярным блюдом французской кухни.