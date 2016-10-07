Принадлежавшие Ремарку фаюмские портреты будут проданы с аукциона

На аукцион Christie’s в Нью-Йорке 25 октября будут выставлены два редких фаюмских портрета, созданных в Египте во II веке. По обычаям того времени, портреты использовались при погребении, заменяя маску мумии. При этом портреты имели сходство с чертами похороненного человека. Выполнялись они в технике энкаустики на деревянных досках. Название «фаюмские портреты» дано по оазису Фаюм, где найдено большинство этих произведений, хотя встречаются они и в других некрополях Египта. На нынешнем аукционе предпродажная оценка портрета женщины составляет 150 000 – 250 000 долларов, мужского портрета – 100 000 – 150 000 долларов.

Портреты выставлены на продажу объединением Mosse Art Restitution Project, которое представляет интересы наследников Рудольфа Моссе (1843-1920), немецкого еврея, издателя и известного филантропа. Моссе приобрел часть коллекции египетских древностей у немецкого египтолога Генриха Карла Бругша (1827 – 1894). После смерти Рудольфа Моссе его коллекцией владела дочь Фелиция и ее муж Ганс Лахманн-Моссе. В 1930-х годах они были вынуждены бежать из страна, а коллекция была конфискована нацистскими властями и продана с аукциона.

Два египетских портрета купил писатель Эрих Мария Ремарк. Он тоже вынужден был переселиться из Германии в Швейцарию, но портреты смог забрать с собой. После его смерти вдова продала их Цюрихскому университету. Лишь в прошлом году исследователи установили, что портреты входили в коллекцию Моссе и по закону о реституции должны быть возвращены наследникам этой семьи.