Отставку калининградского губернатора объяснили его скрытностью

Увольнение и. о. губернатора Калининградской области Евгения Зиничева после двух месяцев на этой должности могло последовать из-за непубличности чиновника, ранее работавшего в службе охраны президента РФ Владимира Путина. Об этом РБК рассказали источники, близкие к Кремлю и ФСБ.

По словам собеседников, близких к администрации президента, Зинчев «не нашел себя в губернаторской работе», у чиновника «были огромные проблемы с публичностью, он ее избегал».

Официально и. о. губернатора был уволен по собственной просьбе в связи с семейными обстоятельствами.

По словам источников, близких к руководству ФСБ, семейные проблемы тоже имели место. По совокупности этих двух обстоятельств его и решили освободить от должности.