Портрет Путина появился на мосту в Нью-Йорке

Огромный баннер размером шесть на десять метров с портретом президента РФ Владимира Путина и надписью «миротворец» повесили неизвестные на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель полицейского управления города Майкл Дебонес.

Он также рассказал, что портрет уже снят, но отказался сообщить, расценивают ли власти Нью-Йорка это как преступление или правонарушение.

«Не знаю, сколько именно он провисел, но не особенно долго. Мы не знаем, кто это сделал. Никаких арестов произведено не было», — сообщил он.

На портрете также видны две зеленые пятиконечные звезды на белом фоне, идентичные размещенным на флаге Сирийской Арабской Республики.

Напомним, 7 октября у Владимира Путина день рождения. Некоторые СМИ высказали предположение, что акция была приурочена к его 64-летию.