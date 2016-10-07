Депутаты Госдумы пошлют Путину 450 роз

Валентина Терешкова, депутат Госдумы от «Единой России», предложила поздравить президента России Владимира Путина с днем рождения розами. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Давайте поздравим его от имени депутатов Государственной думы и пожелаем ему успехов. Если вы не возражаете, давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов — есть предложение 450 (роз отправить). ...с благодарностью за его неустанный труд. И наше обещание, что мы вместе с ним будем работать на благо нашей великой России», — сказала Терешкова своим коллегам перед началом пленарного заседания.

«Коллеги, нет возражений?» - спросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии единогласно поддержали предложение Терешковой.

7 октября лидеру России Владимиру Путину исполняется 64 года. Как сообщалось ранее, президент отметит свой день рождения в кругу родных и близких.