На «Фукусиме» ликвидируют утечку радиоактивной воды

Об утечке воды с высоким содержанием радиоактивных веществ на территории АЭС «Фукусима-1», сообщает компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Известно, что из наземного резервуара утекло 32 литра воды, в которой содержание бета-излучающих веществ находится на уровне 590 тысяч беккерелей на литр. При этом норма для сбрасывания в море составляет 150 беккерелей на литр. Часть радиоактивной жидкости перекачана в другой резервуар для ликвидации утечки.

TEPCO сообщает, что в настоящее время на АЭС в качестве меры по предотвращению утечки радиоактивной жидкости и заражения грунтовых вод ведутся работы по заморозке почвы.

Latest report to MHLW on exposure dose evaluation of workers at #Fukushima Daiichi https://t.co/MzKWGB4xSq pic.twitter.com/s4VQ19YHaS