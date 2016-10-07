В Минфине заявили о достаточности ФНБ на три года

Министерство финансов России рассчитывает, что средств Фонда национального благосостояния хватит на ближайшие три года. Резервный фонд, по прогнозам ведомства, будет исчерпан в 2017 году, заявил замминистра финансов Алексей Лавров, передает ТАСС.

«В этом году из Резервного фонда будет потрачено 2,1 трлн рублей, в следующем году 1,1 трлн рубей. В следующем году Резервный фонд будет полностью использовала и мы перейдем к использованию средств ФНБ», — сообщил замглавы Минфина.

Он отметил, что средств ФНБ «пока хватает на трехлетний период, если относиться к этому очень консервативно и ограничивать дефицит [бюджета]».

Он также сообщил, что «ни Минфин, ни тем более ЦБ» не оказывают специального влияния на курс рубля, отметив при этом что курс национальной валюты является важным фактором, влияющим на доходы и расходы федерального бюджета.