Чуркин анонсировал российское вето на резолюцию по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин предупредил, что РФ воспользуется своим правом вето в Совете безопасности организации в ходе голосования по французскому проекту резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо, передает ТАСС.

По словам Чуркина, нынешний вариант резолюции — не тот, который следует принимать. «У меня есть подозрение, что реальным мотивом является провоцирование вето со стороны России», — цитирует постпреда РФ при ООН Reuters.

Ранее Виталий Чуркин заявил, что не видит возможности для прохождения этой резолюции в Совете безопасности ООН. Между тем голосование по ней запланировано на завтра, 8 октября. Такая срочность обусловлена просьбой французской стороны, которая заявила, что у Совбеза нет времени, поскольку «в Алеппо сложилась чрезвычайная ситуация».

В проекте резолюции предлагается обеспечить контроль миссии ООН над соблюдением перемирия и звучат призыв к «принятию дальнейших мер» в случае несоблюдения перемирия «любой из сторон, задействованных во внутреннем сирийском конфликте». От России и США резолюция Франции требует «гарантировать непосредственное прекращение военных действий, начиная с Алеппо, а для этого — положить конец всем военным полетам над городом».