В Кремле пообещали ответить в случае введения Украиной визового режима

В случае, если Украина введет визовый режим с Россией, российские власти рассмотрят ответные действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что о конкретных мерах говорить пока рано.

«Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей [россиян], и если будет введен визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена и российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимыми в своих интересах. Пока я не стал бы анонсировать — какие именно», — заявил глава кремлевской пресс-службы.

4 октября спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о подготовке законопроекта по введению визового режима с Россией.

5 октября МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок в Россию.