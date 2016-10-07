Главу ассоциации по защите авторских прав заподозрили в мошенничестве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении главы ассоциации по защите авторских прав Максима Рябыко. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — цитирует агентство Волк.

Ранее сообщалось о задержании Рябыко сотрудниками ГУСБ МВД России в Москве «с поличным». По данным следственных органов было возбуждено уголовное дело в отношении одного из учредителей интернет-магазина, который подозревался в незаконной реализации электроники. Используя эту информацию в своих целях, злоумышленники вымогали 50 млн рублей в качестве компенсации. При получении части этой суммы в размере 5 млн рублей и был задержан глава ассоциации по защите авторских прав, передают РИА Новости.