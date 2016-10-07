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07 октября 2016, 17:22
ДТП Ингушетия терроризм

БТР Росгвардии попал в ДТП после спецоперации в Ингушетии

БТР в городе
БТР в городе
gazeta-n1.ru

После спецоперации, в ходе которой было ликвидировано 6 боевиков, БТР Росгвардии попал в ДТП в Ингушетии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Этот БТР относится к Нацгвардии, он стал участником дорожного происшествия», — цитирует агентство источник. 

Сотрудники Росгвардии, по информации НАК, уничтожили Зубайри Саутиева, эмиссара террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Саутиев, как оказалось, приехал из Сирии в Ингушетию. 

На месте противостояния террористов силовики обнаружили оружие и самодельные взрывные устройства, готовые к использованию.

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