БТР Росгвардии попал в ДТП после спецоперации в Ингушетии

После спецоперации, в ходе которой было ликвидировано 6 боевиков, БТР Росгвардии попал в ДТП в Ингушетии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Этот БТР относится к Нацгвардии, он стал участником дорожного происшествия», — цитирует агентство источник.

Сотрудники Росгвардии, по информации НАК, уничтожили Зубайри Саутиева, эмиссара террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Саутиев, как оказалось, приехал из Сирии в Ингушетию.

На месте противостояния террористов силовики обнаружили оружие и самодельные взрывные устройства, готовые к использованию.