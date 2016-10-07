Transparency International узнала о контракте «Офицеров России» с РЖД на 118 млн рублей

Общественная организация «Офицеры России», вынудившая устроителей фотовыставки Джока Стерждеса в Москве закрыть ее, объединяет 27 юридических лиц, которые получают президентские гранты, субсидии от министерств РФ либо выигрывают крупные госконтракты. Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл — Россия».

Например, в 2016 году одна из входящих в объединение организаций «Центр профилактики правонарушений и преступлений» (ЦППК) без конкурса заключила контракт с дочерним предприятием РЖД на 118 млн рублей. В соответствии с договором, ее сотрудники патрулируют пригородные электрички.

Журналист издания «Огонек» устроился на работу в ЦППК. Ему удалось выяснить, что никаких полномочий у сотрудников организации нет. В МВД и ЦППК изданию заявили, что центр якобы действует по своей инициативе и бесплатно.

«Трансперенси интернешнл» также указала, что с 2012 года организации «Офицеры России» было выдано в виде грантов не менее 30 млн рублей.