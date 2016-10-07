ФСБ прослушивала сотрудников СКР с помощью самовара

Сотрудники управления «М» (борется с коррупцией в правоохранительных органах) ФСБ России подарили начальнику главка собственной безопасности СКР Михаилу Максименко электросамовар с прослушивающим устройством. «Жучок», по данным следствия, позволил выявить получение взяток от представителей вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) и обвинить сразу трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, пишет «Коммерсантъ».

На вчерашних слушаниях в Мосгорсуде подозреваемые Михаил Максименко, глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов и первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров были оставлены под стражей до 19 декабря.

В суде они заявили о незаконности прослушки и отрицали причастность к получению взяток.

По данным источника издания, Максименко вместе с сослуживцами обнаружил «жучки» вскоре после их установки, однако не стал от них избавляться, попытавшись переиграть чекистов.

В мае он сообщил о крупной сумме денег, которых на самом деле в кабинете не было. Тем самым он рассчитывал спровоцировать оперативников на силовую операцию в офисе СКР. Однако тогда за ним никто не приехал.