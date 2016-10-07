Бундестаг подтвердил намерение обвинить РФ в военных преступлениях из-за Сирии

Глава комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген подтвердил информацию о намерении Германии ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в Сирии. Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он подчеркнул, что наименьшее, что может сделать Европа, назвать действия РФ в Алеппо военными преступлениями. Реттген признал, что санкции скажутся на России лишь в долгосрочной перспективе, но они могут повлиять на политику Москвы.

Депутат бундестага также подверг критике другие страны Евросоюза, которые боятся «называть вещи своими именами» и не желают вводить новые антироссийские ограничения.

О том, что Германия рассматривает возможность введения новых санкций против России СМИ сообщили 6 октября. Однако представитель МИД Германии Мартин Шефер опроверг эту информацию.