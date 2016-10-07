Нянь и репетиторов сделают самозанятыми в 2017 году

В 2017 году правительство начнет разрабатывать закон о самозанятых гражданах. Как пишет The Neva-room.ru, особые меры ждут работающих на дому нянь, репетиторов и других сотрудников.

Для всех таких граждан будет предусмотрен специальный вид предпринимательства. Им достаточно будет заплатить в страховые фонды взнос в размере 10 тысяч рублей в год с последующими налоговыми каникулами, и эта сумма будет включать в себя только страховые взносы, а размер налога определен как нулевой.

Поправки разработала межведомственная рабочая группа. Они предполагают, что самозанятые выберут три вида деятельности из 45 из списка, где указаны виды деятельности начиная от выпаса скота до ухода за детьми и стариками, а также от стирки и ремонта до народных промыслов. Перечень не включает лишь торговлю, а также услуги, которые невозможно оказывать в одиночку.