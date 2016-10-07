Shell разрешили продавать российский газ за рубеж

Англо-голландская Shell добилась от «Газпрома» согласия продавать российский сжиженный газ за рубеж через совместное предприятие обеих компаний «Балтийский СПГ», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, условием стал отказ Shell от поставок в страны Европы, которые снабжаются трубопроводным газом «Газпрома».

Для осуществления договоренностей необходимо внести поправки в законодательство, которое сейчас дает право на экспорт газа лишь государственным компаниям.

Договор, по которому Shell войдет в состав акционеров «Балтийского СПГ», может быть заключен через несколько месяцев. Доля Shell, как предполагается, составит 35%, «Газпрома» — 51%.