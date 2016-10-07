07 октября 2016, 09:58
Shell разрешили продавать российский газ за рубеж
Англо-голландская Shell добилась от «Газпрома» согласия продавать российский сжиженный газ за рубеж через совместное предприятие обеих компаний «Балтийский СПГ», пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, условием стал отказ Shell от поставок в страны Европы, которые снабжаются трубопроводным газом «Газпрома».
Для осуществления договоренностей необходимо внести поправки в законодательство, которое сейчас дает право на экспорт газа лишь государственным компаниям.
Договор, по которому Shell войдет в состав акционеров «Балтийского СПГ», может быть заключен через несколько месяцев. Доля Shell, как предполагается, составит 35%, «Газпрома» — 51%.
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