Медведев пригрозил сажать за преступления в сфере гособоронзаказа

Правительство России рассматривает проекты законов, вводящих уголовную ответственность за преступления в сфере гособоронзаказа. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, законопроектами определяются категории руководителей, которые будут нести уголовную ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на гособоронзаказ.

Кто подготовил законопроект, не уточняется.

Также, по словам премьера, предполагается ввести повышенный административный штраф — до 500 тысяч рублей для должностных лиц, допустивших нецелевое использование денег.

Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере до 25% суммы, которая была использована не по целевому назначению.