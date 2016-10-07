Кадыров попросил сторонников удалить записи с оскорблениями Емельяненко

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к сторонникам с просьбой удалить оскорбительные записи в соцсетях, касающиеся президента Союза MMA России, борца смешанных единоборств Федора Емельяненко.

«Не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека», — написал Кадыров в инстаграме.

Руководитель республики выразил уверенность, что «Федор Владимирович осознал ошибку».

«Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика [участвовавшего в показательных боях в Грозном 4 октября]. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение», — говорится в записи.

Конфликт руководства Чечни с Емельяненко произошел после боев по MMA в Грозном, в которых участвовали дети, в том числе малолетние сыновья Кадырова. Все они одержали победу над соперниками, один из них — нокаутом.

При этом на 8-10-летних детях не было защитной экипировки.

После мероприятия Емельяненко написал, что такие соревнования противоречат уставу его федерации, а также могут серьезно травмировать детей.

Вскоре чеченские чиновники и спортсмены обрушились на Емельяненко с оскорблениями. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, в частности, написал в инстаграме: «Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, — это показатель твоей трусости. В заключении отмечу, кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников!».

Чеченский боец смешанных единоборств Абубакар Вагаев написал в инстаграме: «Федор Емельяненко! Твое время прошло, смирись и не пытайся нас контролировать. Ты потерял последнюю каплю уважения к себе, после своего гнилого хода. Это было подло и не по-мужски. Ты опустился в наших глазах. Петух».

После волны критики на сайте Change.org появилась петиция в защиту Емельяненко. Под ней уже подписались 44 тысячи участников.