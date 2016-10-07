07 октября 2016, 16:27
Число жертв взрыва бомбы в пакистанском поезде выросло до шести
Шесть человек погибли и 19 ранены после взрыва бомбы в пассажирском вагоне поезда, следовавшего через провинцию Белуджистан из Кветты в Равалпинди в Пакистане. Об этом пишет Associted Press.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и распорядился найти и арестовать организаторов теракта. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это преступление.
Ранее сообщалось о гибели трех человек. Еще трое человек были доставлены в больницы в критическом состоянии.
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