Число жертв взрыва бомбы в пакистанском поезде выросло до шести

Шесть человек погибли и 19 ранены после взрыва бомбы в пассажирском вагоне поезда, следовавшего через провинцию Белуджистан из Кветты в Равалпинди в Пакистане. Об этом пишет Associted Press.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и распорядился найти и арестовать организаторов теракта. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это преступление.

Ранее сообщалось о гибели трех человек. Еще трое человек были доставлены в больницы в критическом состоянии.