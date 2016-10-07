07 октября 2016, 13:33
Кремль анонсировал визит Путина в Турцию 10 октября
Президент РФ Владимир Путин примет участие в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Путин выступит на специальной сессии Форума», — говорится в сообщении.
Планируется, что глава России также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Состоится обсуждение актуальных вопросов российско-турецких отношений, региональной и международной повестки дня; планируется подписание двусторонних документов», — отмечается в сообщении.
В рамках работы форума лидер России встретится с коллегами из других стран -участников конгресса.
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