Кремль анонсировал визит Путина в Турцию 10 октября

Президент РФ Владимир Путин примет участие в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Путин выступит на специальной сессии Форума», — говорится в сообщении.

Планируется, что глава России также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Состоится обсуждение актуальных вопросов российско-турецких отношений, региональной и международной повестки дня; планируется подписание двусторонних документов», — отмечается в сообщении.

В рамках работы форума лидер России встретится с коллегами из других стран -участников конгресса.