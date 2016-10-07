Володин исключил столкновение российских и американских военных в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не верит в возможность прямого столкновения армий России и США на сирийской территории. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Интерфакса».

«Надо исходить из того, что Россия — миролюбивая страна, и всегда подчеркивает, что мы делаем все для поддержания мира», — сказал председатель нижней палаты парламента.

На просьбу уточнить, может ли быть прямое столкновение РФ и США в Сирии, он заявил: «Нет».

Ранее сегодня Госдума единогласно ратифицировала соглашение с Сирией о размещении там российской авиагруппы.

В начале недели американские СМИ сообщали, что Вашингтон обсуждает возможность авиаударов по войскам сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Москва.

6 октября в Минобороны РФ заявили, что смогут сбивать ракеты, летящие на сирийских военных.