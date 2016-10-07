Захарова связала С-300 в Сирии с недобрыми намерениями США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что размещение противовоздушных комплексов С-300 в Сирии обусловлено утечками данных о планах США атаковать сирийские аэродромы крылатыми ракетами, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, российские комплексы С-400 находятся в Сирии уже давно, и мировая общественность не испытывала особого ажиотажа по этому поводу, «никто не говорил, что это шоу». А С-300 были отправлены в страну «после того, как пошли утечки от экспертов, близких к американскому истеблишменту» (речь идет об информации о том, что американцы «будут бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы»).

Представитель МИД РФ пояснила, что отправка комплексов С-300 осуществлялась главным образом для защиты находящейся в Сирии российской военной техники и воинского контингента. «Там совершается операция ВКС и никто не понимает, куда полетит эта ракета, а иногда даже сами американцы», — добавила она.