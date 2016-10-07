Земфира заявила о продолжении гастрольной деятельности

Российская певица Земфира опровергла свои слова о прекращении гастрольной деятельности. Она заверила, что не собирается покидать сцену и продолжит выступать.

«Утвердили концерт-счастье, он мне уже снился, в смысле огрехи, но сейчас все хорошо. Думаю, 14-го вы испытаете культурный шок, но если этого не случится, я не пострадаю. Тринадцатого буду у Урганта. Играть концерты буду!» — написала в Instagram Земфира.

Ранее певица провела большое турне по городам России и ближнего зарубежья «Маленький человек», стартовавшее в феврале 2016 года. На одном из концертов Земфира обмолвилась, что это ее последнее турне, которое завершится апрельским концертом в столице.

«Фраза "это мой последний тур" означает ровно то, что означает — последний тур. Формат туров для меня отныне исчерпан — тяжело, хлопотно, нервно. Я подсчитала вчера — это же 10 тур! Вдумайтесь только. В свое время я отказалась от телеэфиров, после — от альбомов, но это всего лишь формы. Как я могу отказаться писать песни, если они пишутся?», — поясняла исполнительница.

После этого заявления билеты быстро были распроданы, организаторы приняли решение провести дополнительный концерт.

Сообщается также, что съемки с гастрольного тура певицы появятся в эфире Первого канала 14 октября.