Два смертника подорвали себя в Турции при попытке задержания

Два террориста-смертника подорвали себя под Анкарой во время операции по их задержанию, передает Reuters.

По данным правоохранительных органов, боевики собирались устроить теракт с помощью автомобиля в районе Хаймана в 30 километрах от столицы Турции, Получив информацию о готовящейся атаке, силовики блокировали террористов. В ответ на приказ полицейских сдаться, они привели в действие взрывные устройства.

Как уточняет турецкий телеканал NTV, в настоящее время удалось установить личность одного из боевиков. Вместе с ним, по предварительным данным, погибла соучастница.

Проверяется информация о том, что в подготовке теракта мог принимать участие третий злоумышленник.

По информации телеканала, боевики являлись членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Данных о погибших и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов, а также мирных граждан, нет.

Ранее, 6 октября, взрыв произошел около одного из полицейских участков в Стамбуле. В результате пять человек получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство в сторону здания бросил проезжавший мимо мотоциклист, скрывшийся с места преступления. Свидетели также рассказали, что после хлопка была слышна стрельба.